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Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen bölgelere dönüyor.

İHA | 22.03.2018 - 12:44..
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Suriye'de yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yapıyor.

FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI HAREKATI'YLA TEMİZLENEN BÖLGELERE DÖNÜYORLAR

7 yıldır kargaşa ile iç savaşın sürdüğü ülkelerinden kaçarak güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güven, barış ve huzur ortamının sağlandığı şehirlerine bir daha dönmemek üzere gidiyor.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

ÜLKELERİNE DÖNÜŞ İÇİN YOLA ÇIKANLARIN SAYISI ARTTI

Afrin ve çevresinde Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenen bölgelere dönen Suriyelilerin sayısı arttı. Kilis’e gelen bazı Suriyeliler, kendi istekleri ile ülkelerine kesin dönüş yapmak için Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geri gönderme merkezine kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

GÜNDE 200-300 SURİYELİ

Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Ortalama günde 200-300 arasında Suriyelinin kesin dönüş yaptığı bildirildi. Suriyelilerin ülkelerine gidişleri cumartesi ve pazar günleri hariç haftanın 5 günü sürüyor.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

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