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8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

17 yıl önce Almanya'da 8 Türk'ü öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütü üyesinin yargılandığı dava, katilin sırtının ağrımasından dolayı ertelendi.

AA | 10.01.2018 - 01:34..
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8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

2000 yılında aralarında 8 Türk'ün bulunduğu 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütü üyesinin yargılandığı davada duruşma yarına ertelendi. Ertelenmenin sebebi ise teröristin sırt ağrısı.

8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

POLİS FAİLLERE YÖNELMEK YERİNE AİLEYİ SUÇLADI

9 Eylül 2000 tarihinde NSU terör örgütünün ilk katlettiği kişi olan Enver Şimşek'in ailesinin avukatı olan Seda Başay, bugün mahkemede yaptığı sunumda Nürnberg polisini sert bir dille eleştirerek, polisin gerçek faillere yönelmek yerine aileyi suçladığını belirtti.

Enver Şimşek'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada polisin uzun yıllar kıskançlık, uyuşturucu ticareti ya da haraç almak için şantaj yapmak gibi konular üzerinde durduğunu aktaran Başay, emniyet birimlerinin yabancı düşmanı bir eylem ihtimaline dair verilen tanık ifadelerini de dikkate almadığını bildirdi.

8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

POLİS TERÖRİSTLERİN ÖLDÜRDÜĞÜ TÜRK AİLENİN TELEFONLARINI DİNLEDİ

Güvenlik güçlerinin yaklaşık bir yıl boyunca Enver Şimşek'in ailesinin telefonlarını dinlediğini ve hatta evlerinde arama yaptığını anlatan Başay, 6,5 yıl önce Enver Şimşek'in NSU hücresi tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasına rağmen, ailenin bunu polis görevlilerinden değil, basındaki haberlerden öğrendiğine işaret etti.

Bugünkü duruşmaya katılan Enver Şimşek'in oğlu Abdülkerim Şimşek de doğduğu ülke olan Almanya'ya bağlı olduğunu belirterek, ''Burası benim ülkem ama bir şeyler yanlış gidiyorsa, bunun değişmesi lazım.'' dedi.

8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

SIRTI AĞRIYOR DİYE DURUŞMA ERTELENDİ

NSU terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılanan Ralf Wohlleben'in sırtındaki rahatsızlık nedeniyle yarıda kesilen duruşmanın yarın devam etmesi kararlaştırıldı.

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