8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Yaşar ve Sema Kaya çifti tatil için Ayvalık'a geldi. Anne Kaya 4 yaşındaki kız çocuğunun temizliği için otel odasına çıkınca, Berkay Kaya yetişkinler havuzuna girdi. Yüzme bilmeyen küçük Berkay hayatını kaybetti.

ÇIRPINDIĞI GÖRENLER KURTARDI HASTANEDE KURTARILAMADI

Yüzme bilmeyen ve yetişkinler havuzuna girdiği ileri sürülen Berkay Kaya, suyun içinde çırpınınca çevredeki diğer tatilciler tarafından sudan çıkarıldı.

Olayı duyan Kaya çifti hemen havuzun başına koştu. Çok miktarda su yutan Berkay Kaya olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Berkay Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye koşan Kaya çifti, oğulları Berkay Kaya’nın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizleri geçirdi.



