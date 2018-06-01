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8 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Sultanbeyli'de, küçük bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şahısın daha önce de aynı suçtan tutuklandığı öğrenildi.

DHA | 01.06.2018 - 15:07..
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Sultanbeyli'de önceki gün sahibi olduğu markete alışverişe gelen 8 yaşındaki R.G. isimli kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile aranan şüpheli B.Ü., Ankara'da trafik kontrolü sırasında yakalanarak, dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi.

B.Ü., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

'GEREKİRSE SENİ YAKACAK'

Savcılık sorgusunda, olay günü markete ilişkin bildiri dağıtırken yanında çocuk olan bir kadının geldiğini belirten B.Ü., "Karşıdan çocuklu bir anne geldi. 'Sen mi yaptın' dedi. 'Anlamadım' dedim. 'Ben kocama söylerim, gerekirse seni yakacak' dedi. 'Anlamadım hanımefendi' dedim, mağazaya gittim." dedi.

8 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı

"AKTARMA YAPA YAPA MEMLEKETİME GİTTİM"

Marketin alt katındayken personelin kendisini aradığını söyleyen B.Ü'nün, "Personelim beni aradı. Çocuğu taciz ettiğimi söylemişler, mağazayı basmışlar. Ben de emniyete doğru kaçtım. O psikoloji ile otoyoldan aktarma yapa yapa memleketime gittim. Trafik polisi bizi durdurdu, teslim aldı. Bizim mahalleyi basmışlar, akrabalarıma oradan çıkmasını söylemişler." dediği kaydedildi.

BENZER BİR SUÇTAN CEZAEVİNDE YATMIŞ

Savcılık, Bitlis'te de benzer gerekçeyle bir süre cezaevi yattığı öğrenilen B.Ü.'yü, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.  Mahkeme, şüphelinin atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

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