8 yaşındaki kızını rehin aldı

Olay saat 08.30 civarlarında Denizli Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi.

KIZIYLA BİRLİKTE KENDİNİ MUTFAĞA KİTLEDİ

İddiaya göre, psikolojik sorunları olan M.T. isimli kadın 8 yaşındaki kızı H.E.T.’yi kendisiyle birlikte mutfağa kilitledi. Daha sonra bağıran M.T., ev halkının ikna çabalarına rağmen kapıyı açmadı. Paniğe kapılan ev halkı durumu polis ekiplerine haber verdi. O sırada 8 yaşındaki kızın bağırışları hem mahalleyi hem de ev halkına korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS 1 SAAT SONRA KURTARDI

Polisin tüm çabalarına ve konuşmaya çalışmasına rağmen M.T., kapıyı açmaya ikna olmadı. Daha sonra eve balkondan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin merdiveniyle giren polis ekipleri kadını etkisiz hale getirdi. Polisin kurtarma operasyonu yaklaşık bir saat sürdü.

KIZ AĞLADI

Kızı kurtaran polis ekipleri, sağlık ekiplerini içeri aldı. M.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadının kıza ve kendisine herhangi bir zarar vermediği belirtilirken, kızın dışarıya çıktığında korkarak ağlaması dikkatlerden kaçmadı.