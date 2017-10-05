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Minik Bana Alabed Suriye'de yaşadıklarını kitaplaştırdı

Suriyeli Bana Alabed, New York Hukuk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve annesiyle katıldığı etkinlikte büyük ilgiyle karşılaştı

05.10.2017 - 09:16
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Suriye'de Halep'in doğusunda yaşayan Bana Alabed ve İngilizce öğretmeni annesi Fatıma Alabed'in yönettiği ve 363 bin takipçisi olan Twitter hesabında, Suriye'deki savaş ve bunun en büyük mağdurlarından çocukların acıları tüm dünyaya anlatılmıştı. Bana, mesajlarıyla uluslararası topluma savaşa son verilmesi konusunda yardım çağrılarında bulunmuştu.

Geçen yıl sağlanan ateşkesin ardından ailesiyle Türkiye'ye getirilerek Türk vatandaşlığına kabul edilen 8 yaşındaki Bana, ABD'nin New York kentinde ''Dear World'' (Sevgili Dünya) adlı kitabının tanıtım ve imza etkinliğinde yoğun ilgi gördü.

New York Hukuk Üniversitesi, Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşta çocukların acılarını sosyal medya üzerinden anlatarak üne kavuşan Bana Alabed ve annesi Fatıma Alabed'i, kitap tanıtımı ve imza etkinliğinde ağırladı.

Minik Bana Alabed Suriye'de yaşadıklarını kitaplaştırdı

'SEVGİLİ DÜNYA' KİTABINI TANITTI

Bana Alabed, uzun yazılımıyla "Sevgili Dünya: Suriyeli Bir Kızın Savaş Hikayesi ve Barış Çağrısı" adlı eserini tanıttığı etkinliğin ardından kitaplarını imzaladı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Eserini imzalamadan önce okulda Bana ve annesinin kitaptan sayfalar okuduğu sırada, salonda bulunan bazı kadınların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Bana'yı dinlerken söz alan New York Hukuk Üniversitesi Göçmenlik Hukuku Profesörü Lenni Benson, minik yazara teşekkür etti. Benson, Göçmenlik Mahkemesinde gönüllü avukat ve öğrencilerle 700 göçmen çocuğuna yardımcı olduklarını bildirdi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Minik yazarın, Simon & Schuster kitabevi tarafından basılan kitabı imzaladığı sırada uzun kuyruklar oluştu. Kitabı alan bir katılımcı, Bana'ya yanında getirdiği oyuncağı hediye etti.

Öte yandan, Bana ve annesinin, Türk vatandaşı oldukları ve Türk pasaportu taşıdıkları için ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağına takılmadan New York'a gerçekleştirdiği ziyaretin cumartesi günü sona ermesi bekleniyor.

Minik Bana Alabed Suriye'de yaşadıklarını kitaplaştırdı

EN ÇOK DAMLA İLE İLGİLENDİ

Bana üniversitedeki etkinlik sırasında, kendi yaşıtı, gazeteci Işınsu Kaygusuz'un kızı Damla Kaygusuz'la tanışarak kısa sürede arkadaş oldu. Birbirlerinin iletişim bilgilerini aldıkları ve Bana'nın en çok yaşıtı Damla'yla ilgilendiği dikkati çekti.

New York'taki ziyareti sırasında yaşının çok üzerinde kişilerle muhatap olan Bana'nın, yaşıtı Damla'nın yanındaki mutluluğu gözlerden kaçmadı.

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