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8 yaşındaki Umut kazada can verdi

Manisa'da traktörün çamurluğundan düşen, 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

İHA | 04.08.2018 - 03:58..
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M.S’nin idaresinde ki 45 F 8667 plakalı domates yüklü traktörün çamurluğuna oturarak seyahat eden 8 yaşındaki Umut Demiröz, dengesini kaybederek düştü.

8 yaşındaki Umut kazada can verdi


KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

Traktörün lastiğinin altında kalan küçük çocuk, başına aldığı darbeyle feci şekilde öldü.

112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Umut Demiröz’ün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

8 yaşında ki Umut’un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, traktör sürücüsü M.S, Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı.

8 yaşındaki Umut kazada can verdi


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