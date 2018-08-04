8 yaşındaki Umut kazada can verdi

M.S’nin idaresinde ki 45 F 8667 plakalı domates yüklü traktörün çamurluğuna oturarak seyahat eden 8 yaşındaki Umut Demiröz, dengesini kaybederek düştü.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI
Traktörün lastiğinin altında kalan küçük çocuk, başına aldığı darbeyle feci şekilde öldü.
112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Umut Demiröz’ün hayatını kaybettiği anlaşıldı.
8 yaşında ki Umut’un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, traktör sürücüsü M.S, Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı.