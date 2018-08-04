8 yaşındaki Umut kazada can verdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden dönen polis aracı, tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu patladı.

Barcelona, Arturo Vidal'in transferi için Bayern Münih ile anlaştı.

Barcelona Vidal için anlaştı

Ambargo altındaki Gazze'de sivillerin İsrail'e karşı protestoları devam ediyor. Gündüz gerçekleşen gösterilere, terör devletinin bombalı saldırısı damga vurdu.

İngiliz oşinograflar, Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde meydana gelen yüzlerce kaybolmaya dlgaların neden olduğunu belirtti.

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Adıyaman'da polise ve etrafa ateşe açan kişi vuruldu

Pompalı tüfek ve tabancayla polise ve çevreye ateş açan şahıs, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.