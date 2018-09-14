8 yaşındaki Yağmur, yoğun bakımda

9 Eylül Pazar günü, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Körfez Kent Konutları'nda evde bir anda fenelaşan Yağmur Saraç, bayıldı. Saraç'ın bayıldığını gören aile fertleri, panik halinde komşulardan yardım istedi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Nefes almakta zorlanan küçük çocuk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların müdahalede bulunduğu Saraç'ın boynunda morluklar tespit edildi. Küçük kızın boynundaki morluklardan şüphelenen doktorlar, hastane polisine haber verdi. Polis ekipleri, aile fertlerinin ifadesini aldı.
KALP RAHATSIZLIĞI TESPİT EDİLDİ
Tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Yağmur Saraç'ın, daha önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenildi. Küçük kızın boynundaki morluklara ise taktığı saç bandının neden olduğu öne sürüldü.