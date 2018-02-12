Lise çağında tanıştığı diyabet nedeniyle böbrekleri iflas eden ve yaklaşık 8 yıl boyunca diyalizle yaşama tutunan 36 yaşındaki Fevzi İlhan, böbrek naklinin ardından hayata dört elle sarılıyor.

Henüz 16 yaşındayken diyabet teşhisi konulan İlhan, belli bir süre sonra sağlık durumundaki değişiklikler nedeniyle doktora başvurdu.

Tetkiklerinde diyabetin etkisiyle böbreklerinin iflas ettiği tespit edilen İlhan, o günden sonra hayatta kalmak için gününün 4 saatini diyaliz makinesine bağlı geçirmeye başladı.

8 YIL BÖBREK BEKLEDİ

İlhan, nakil listesine de yazılarak, 8 yıl boyunca mutlu haberin geleceği günü sabırla bekledi. Yaklaşık 9 ay önce Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadavra donörden nakille hayata tutunan İlhan, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

8 yıl diyalizle yaşadı, nakille hayata tutundu VİDEO

"BİR BÖBREK DEMEK, BİR CAN DEMEK"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Fevzi İlhan, 16 yaşında teşhisi konulan rahatsızlığının ardından 23 yaşında da diyaliz tedavisine başlandığını söyledi.

Daha sonra kendisine kadavradan organ bulunduğunu belirten İlhan, "8,5 ay önce nakil oldum. O böbreği veren insanlardan Allah razı olsun. Diyalize giren arkadaşlarıma da her zaman diyorum. İnşallah bekleyen herkese nasip olur. Bazı şeylerde gerçekten bilinçsiziz. Bir böbrek demek, bir can demek. Bunu bence hiç boşlamaya gerek yok. İnsanların organ bağışı yapmalarını isterim." diye konuştu.

"ŞEKER ÇOK ZOR BİR HASTALIK"

İlhan, diyalize girdiği zaman yürürken nefes alamadığını, tedavinin ardından biraz rahatladığını ama yine de çok bitkin olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zamanlar yürümeye halim yoktu. Ama şu anda şükürler olsun geziyorum, rahat bir şekilde hareket de ediyorum. Diyabetin de önüne geçtim artık. Örneğin eskiden diyabet çok dengesiz seyrederdi. 4-5 kez ölümden döndüm ama şükürler olsun, şu anda çok iyiyim. Nakil olduktan sonra daha da iyi oldum. Gözlerim daha net görmeye başladı. Önce bir gidip diyaliz hastalarını yerinde görmek lazım. Gerçekten o insanlar neler yaşıyor, neler çekiyor bakmak lazım. Benim bütün sağlık sorunlarımın altında yatan sebep diyabet. Dedemde vardı diyabet, bende de görüldü. Uzun yıllar diyabetle uğraşırken, sonra böbreğimin tamamen bittiğini öğrendim. 4 yaşında annemi kaybettim, nakil oldum sevineyim derken 3 ay sonra babamı kaybettim. Şeker çok zor bir hastalık.

"DİYABET BENİM İÇİN BİR ARKADAŞ"

Diyabetin önüne geçmek çok kolay bir şey değil. Hayatta bir şeyler eksikse istediğiniz kadar yapsanız da önüne geçemiyorsunuz. Ben 20 yıldır diyabet hastasıyım ve 20 yıldır insülin kullanıyorum. Bir insana 'İnsülin yap' desen korkuyor yapmaya ama ben yapabiliyorum. Artık diyabet benim için bir arkadaş."

"ARTIK DİYABETİ KABULLENDİM"

Diyabetle yaşamayı öğrendiğini ve sağlığını korumak için elinden geleni yaptığını anlatan İlhan, "Ben diyabeti artık kabullendim. Diyalizi de kabullenmiştim. Bütün hocalarımdan Allah razı olsun. Zaten nakilden sonra hayatım çok değişti. Ben İstanbul dışına çıkamazdım, korkardım. Su içemezdim. Şu anda çok mutluyum." diyerek, organ bağışının önemine dikkati çekti.