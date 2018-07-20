8 yıldır kızına cinsel istismarda bulunan polis tutuklandı

1 FETÖ'nün izdivaç ablasına 7 yıl 11 ay hapis FETÖ içerisinde izdivaç ablalığı yaptığı ve ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Özge Elif Hendekçi, 7 yıl 11 ay hapis cezası aldı.

2 Türkiye ve Hollanda'dan iyi niyet anlaşması Türkiye ile Hollanda, ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı.

3 Kilis’te altı ayda 201 konut el değiştirdi Kilis’te altı ayda 201 konut el değiştirirken haziran ayında ise 201 adet konut satıldı.

4 İstanbul'da 221 bin konut satılmayı bekliyor İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayısı 220 bin 711 olarak belirlenirken, 32 bin 648 konutla Esenyurt ilk sırada yer alıyor.

5 Romalıların dinlenme merkezi gün yüzüne çıkarılıyor Sinop'ta, sekiz yıl önce başlayan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkan hamam bölümünün, dönemin zengin Romalıları tarafından eğlence ve dinlenme merkezi olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

6 2018 Haziran ayında Samsun’da 2 bin 97 konut satıldı TÜİK verilerine göre, Samsun'da haziran ayında 2 bin 97 konut satışı yapıldı.