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8 yıldır kızına cinsel istismarda bulunan polis tutuklandı

Zonguldak'ta 8 yıl boyunca kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 20.07.2018 - 14:05..
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Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru M.Ş.'nin (48) 22 yaşındaki kızı, savcılığa giderek 8 yıldır babasının cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

8 yıldır kızına cinsel istismarda bulunan polis tutuklandı

SAVCILIĞA SES KAYDINI DELİL GÖSTERDİ

Genç kız, babasının cinsel istismar uyguladığı sırada aldığı ses kaydını da savcılığa sundu. Soruşturma kapsamında açığa alınan M.Ş. ardından gözaltına alındı.

Önceki gün Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilen M.Ş. 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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