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8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü 20 Ekim’de

Kitaplara ve edebiyata emek verenleri her sonbaharda Haliç’te bir araya getiren yıllık yayıncılık konferansı sekizinci yılında!

Özel İçerik | 30.07.2018 - 12:13..
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Zeynep Cemali Edebiyat Günü

20 Ekim 2018 Cumartesi Kadir Has Üniversitesi, Cibali Salonu’nda gerçekleşecek konferansa, yayıncılık sektörünün güncel ve ortak meselelerinin ele alındığı konferansa edebiyatçılar, yayıncılar, editörler, çevirmenler, tasarımcılar, illüstratörler, akademisyenler, telif ajansları, kitapçılar, dağıtımcılar, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneler ve medyadan yetkililer katılıyor.

8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü 20 Ekim'de

KONFERANS PROGRAMI

2018 Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın ödül töreninin gerçekleşeceği konferansın programı ise şöyle:

08.30   Kayıt ve İkram
09.30   Açılış
09.45   Turgay Fişekçi Açılış Konuşması
10.00   Müge Sökmen, Mine Soysal Söyleşi: Gelecekte Kitap Dünyamız
10.40   Mine Söğüt Edebiyatla Medya Arasında Yazar Olmak
11.00   Kahve molası
11.30   Ahmet Coşar, Haluk Hepkon, Kenan Kocatürk, Banu Ünal
Söyleşi: Üretimden Okura Yayıncılık/Piyasa Sorunlarımız
12.40   Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2018 Ödül Töreni
Dr. Müren Beykan 2018 Sonuçları
13.00   Öğle yemeği
14.00   Cem Akaş, Müge İplikçi, Ömer Erdem
Söyleşi: Edebiyat yayıncılığımız - Öykü dergide, şiir sokakta, roman rafta!
14.45   Fatih Keresteci Ekonomi Nereye Gidiyor, Yayıncılığımız Nereye?
15.05   Pınar Kür Kapanış Konuşması

Sunucu: Fulya Alikoç

Kayıt formu için tıklayınız: Günışığı Kitaplığı

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