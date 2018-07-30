8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü 20 Ekim’de

20 Ekim 2018 Cumartesi Kadir Has Üniversitesi, Cibali Salonu’nda gerçekleşecek konferansa, yayıncılık sektörünün güncel ve ortak meselelerinin ele alındığı konferansa edebiyatçılar, yayıncılar, editörler, çevirmenler, tasarımcılar, illüstratörler, akademisyenler, telif ajansları, kitapçılar, dağıtımcılar, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneler ve medyadan yetkililer katılıyor.
KONFERANS PROGRAMI
2018 Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın ödül töreninin gerçekleşeceği konferansın programı ise şöyle:
08.30 Kayıt ve İkram
09.30 Açılış
09.45 Turgay Fişekçi Açılış Konuşması
10.00 Müge Sökmen, Mine Soysal Söyleşi: Gelecekte Kitap Dünyamız
10.40 Mine Söğüt Edebiyatla Medya Arasında Yazar Olmak
11.00 Kahve molası
11.30 Ahmet Coşar, Haluk Hepkon, Kenan Kocatürk, Banu Ünal
Söyleşi: Üretimden Okura Yayıncılık/Piyasa Sorunlarımız
12.40 Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2018 Ödül Töreni
Dr. Müren Beykan 2018 Sonuçları
13.00 Öğle yemeği
14.00 Cem Akaş, Müge İplikçi, Ömer Erdem
Söyleşi: Edebiyat yayıncılığımız - Öykü dergide, şiir sokakta, roman rafta!
14.45 Fatih Keresteci Ekonomi Nereye Gidiyor, Yayıncılığımız Nereye?
15.05 Pınar Kür Kapanış Konuşması
Sunucu: Fulya Alikoç
Kayıt formu için tıklayınız: Günışığı Kitaplığı