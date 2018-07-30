8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü 20 Ekim’de

Almanya'da emekli maaşlarının düşük oluşu, ülkedeki yaşlı nüfusu geçim sıkıntısına sokuyor. Özellikle ay sonunu getirememekten şikayetçi olan emekliler, bu durumdan dert yanıyor.

Ümraniye'de istinat duvarın çökmesiyle çukura 2 otomobil ve bir kamyon yuvarlandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer kavgası yüzünden iki grup birbirine girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı kullandı. 7 kişi yaralandı.

Apple'ın yeni tasarladığı iPhone 9 ve iPhone X Plus'ın görüntüleri bilinmeyen kaynaklar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Apple'ın yeni tasarladığı iPhone 9 ve iPhone X Plus'ın görüntüleri bilinmeyen kaynaklar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

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Aziz Yıldırım: Borcun ana sebebi FETÖ

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin gerçek borcunun 429 milyon euro olduğunu açıkladı. Yıldırım, bu borcun ana nedeni olarak ise FETÖ'nün yaptığı 3 Temmuz kumpasını gösterdi.