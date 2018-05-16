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80 liralık Osmanlı ekmeği

Bilecik’te tanesi 80 TL’den satışa sunulan 8 kilogramlık dev Osmanlı ekmeği görenleri şaşırtıyor.

İHA | 16.05.2018 - 15:00..
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Bilecik’te eski Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınındaki panayır alanında Geçmişten Günümüze Ramazan Sokağı etkinliği gerçekleştirildi. Alanda farklı şehirlerden getirilen yüzlerce ürün vatandaşlara sunuldu.

80 liralık Osmanlı ekmeği

80 liralık Osmanlı ekmeği ViDEO

8 KİLO EKMEK 80 LİRA

Panayır alanında peynirden bala, salçadan hediyelik eşyaya pek çok ürün yer alırken en çok ilgiyi 8 kilogramlık dev ekmek gördü. Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinden getirilen, Osmanlı Ekmeği adlı satıcıda bulunan tam buğday ekmeği görenleri şaşırttı. Bütün olarak 80 liraya satılan ekmeği tam almak istemeyen müşteriler birer kilo kestirerek 10 TL karşılığında alıyor.

"BUZDOLABINDA SAKLANDIĞINDA 6 AY BAYATLAMAZ"

8 kilogramlık dev ekmek hakkında İHA muhabirine bilgi veren ekmek satıcısı Derya Baş, bu ekmeğin en büyük özelliğinin 6 ay dolapta bayatlamaması olduğunu söyledi. Derya Baş, "Bu ekmeğimiz 8 kilogram geliyor bir tanesi. Mısır ekmeklerimiz ise 1 kilogram geliyor. Buzdolabında saklandığında 6 ay bayatlamaz. Bu ekmeğin kilosu 10 lira. Bu ekmeğin öyküsü, Osmanlı zamanında savaşa giderken yaparlarmış. Katık ekmek tok olsun diye. Bu ekmek tam buğdaydan yapılıyor yani buğday ekmeği. Bu da mısır ekmeği Trabzon’dan geliyor." dedi.

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