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80 metre yüksekliğindeki köprüde korkutan selfie

80 metre yükseklikteki Bixby Köprüsü’ne çıkan maceraperest Dante Wardlaw, uzun süre korkuluklara tutunarak asılı kaldı.

24.04.2017 - 08:39
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Selfie çekmek için birçok kez gökdelenlerin çatısına çıkan 18 yaşındaki Dante Wardlaw, bu kez soluğu ABD’nin California eyaletindeki turistik köprüde aldı.

"KÖPRÜNÜN ÜZERİNDE ASILI OLMAK UYUŞTURUCU ALMAK GİBİ BİR ŞEYDİ"

Kendi görüntülerini çekmek için köprünün karşısına zaman ayarlı fotoğraf makinesi yerleştiren Wardlaw, "Bu anımı ölümsüzleştirmek istedim. Köprüye tek elle tutundum. Ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Köprünün üzerinde asılı olmak uyuşturucu almak gibi bir şeydi. Biliyorum, düşseydim ölebilirdim. Ama buna değdi" diye konuştu.

80 metre yüksekliğindeki köprüde korkutan selfie

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