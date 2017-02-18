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80 metre yükseklikteki terasta paravolley gösterisi

Safranbolu ilçesinin Tokatlı Kanyonu’nda yer alan ve bir benzeri ABD’de Arizona’da bulunan cam teras üzerinde paravolley oynandı.

18.02.2017 - 13:21
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3 gün sürecek olan ve Karabük, Zonguldak, Samsun, Adana, Konya, Muğla, Diyarbakır ile Karaman’dan 9 takımın mücadele ettiği Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. Etap müsabakaları çerçevesinde sporcular Safranbolu ilçesinde bulunan cam terası gezdi.

80 metre yükseklikteki terasta paravolley gösterisi

İLK KEZ CAM TERAS ÜZERİNDE PARAVOLLEY

Cam teras üzerine kurulan file ile oturarak voleybol gösterisi yapan sporcular bir ilke de imza attı.

Yarım saat süren gösteri maçının ardından gazetecilere açıklama yapan Türkiye Oturarak Voleybol Milli Takımlar Baş Antrenörü Yusuf Kenan Kök, amaçlarının bu sporu tanıtmak, insanlara göstermek olduğunu söyledi.

80 metre yükseklikteki terasta paravolley gösterisi VİDEO

80 metre yükseklikteki terasta paravolley gösterisi

''PARAVOLLEY'İ HER YERDE OYNAMAYA HAZIRIZ''

Bu sporun Türkiye’de de oynandığını dünyaya göstermek istediklerini anlatan Kök, "Ülkemizdeki engelli insanlarımızın Paravolley’den haberdar olmalarını ve engelli arkadaşlarımızın bu işin içinde yer almasını istiyoruz. Bu oyunun böyle mekanlarda oynanabildiğini ve bu sayede hak ettiği yere gelmesini göstermek istedik. Paravolley’i her yerde oynamaya hazırız. Dünyada böyle bir mekanda Paravolley ilk defa oynandı. Gelecek sezonlarda bu oyunu farklı mekanlarda da oynayacağız." dedi.

80 metre yükseklikteki terasta paravolley gösterisi

80 metre yükseklikteki terasta paravolley gösterisi

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