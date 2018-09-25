80 metrelik uçurumda mahsur kalan köpek

Gölbucağı Mahallesi'nde uçurumdan köpek sesi geldiğini fark eden çevre sakinleri, AFAD'a haber verdi.

80 METREDE MAHSUR KALDI

Bunun üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, 80 metre aşağıda mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD görevlileri halatla uçuruma inerek köpeği alıp yukarı çıktı. Köpeğe su ve yemek verildi. Veterinerde ilk kontrolü yapılan köpeğin sağ ayağındaki yaradan dolayı yürüyemediği anlaşıldı. Köpek, yapılan tedavisinin ardından bakımı için Bartın Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

AFAD İl Müdürü Nurhan Doğruöz, "Sabah saatlerinde mahallede yaşayan vatandaşlar bizi aradı. 3 gündür köpek sesinin geldiğini bizlere bildirdi. Ekiplerimiz köpeği yukarıya çıkardı. Acıktığı ve susadığı için yardımımızı yaptık. Veterinerdeki kontrolünde sağ bacağında yara olduğu için yürüyemediği anlaşıldı. Daha sonra da Bartın Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim ettik" dedi.