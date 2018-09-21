80 milyon yıllık lav sütunları ziyaretçileri büyülüyor

Tarihin, yeşilin ve mavinin buluştuğu, gün batımının kartpostallık görüntüler oluşturduğu Güzelcehisar, lav sütunlarıyla da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kalifornia'da.

TÜRKİYE'DE SADECE BARTIN'DA VAR

Türkiye'de ise sadece Bartın'da bulunan lav sütunlarının turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan Bartın İli Güzelcehisar lav sütunları ve sahilinin turizm ve rekreasyon amaçlı peyzaj uygulama projesinin ilk etabı 4 ay önce hayata geçirildi.

Proje kapsamında, ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılarak turizme kazandırılan lav sütunları, ziyaretçilere doğa ile tarihin iç içe geçtiği atmosferde seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.

TABİAT ANITI OLARAK İLAN EDİLDİ

Milyonlarca yıllık geçmişe dayanan lav sütunlarının bulunduğu alan, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Tabiat Anıtı" olarak ilan edildi.

Dünyada 3 ülkede, Türkiye'de ise Bartın'da bulunan lav sütunlarının, projenin ikinci etabında mevcut ahşap yürüyüş yollarının çevresine restoranlar, kafeler ve bungalov evler yapılarak, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline getirilmesi hedefleniyor.