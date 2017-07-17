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Rusya'dan İsrail'e Suriye güvencesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasın konusunda İsrail'in çıkarlarının gözetileceği güvencesi verdi.

17.07.2017 - 20:10
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Lavrov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü toplantısı için bulunduğu Minsk’te, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ve Rusya arasında Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi kurulmasına ilişkin yapılan anlaşmaya karşı çıkmasını değerlendirdi.

İSRAİL'İN ANLAŞMADAN HABERİ VAR

ABD ve Rusya arasında varılan anlaşmanın, ilgili tüm taraflarla istişare edildiğini kaydeden Lavrov, "İstişare yürütülen taraflardan birisi de İsrail'di. Dolayısıyla İsrailli meslektaşlarımızın anlaşmanın kapsamından tümüyle haberi var." dedi.

İSRAİL İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Lavrov ayrıca, Rusya ve ABD'nin, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri kurulması konusunda İsrail'in çıkarlarının göz önünde bulundurulması için ellerinden geleni yapacağını belirtti.

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