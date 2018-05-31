80 yaşındaki annesini boğazı kesilmiş halde buldu

İstanbul'da yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 6 bin 295 UBER sürücüsüne 18 milyon 922 bin lira ceza kesildi.

İzmit'te çöp konteynerinin yanına bırakılan valiz paniğe neden oldu.

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NATO,YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğunu kabul etti

Türk Delegasyonu Başkanı Berat Çonkar, itirazlara rağmen, 'PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğu' ifadesinin açık ve net bir şekilde hazırlanan raporda yer almasının sağlandığını duyurdu.