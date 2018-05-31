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80 yaşındaki annesini boğazı kesilmiş halde buldu

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan Hanife Akdişli, evinde boğazı kesilerek öldürüldü.

DHA | 31.05.2018 - 02:12..
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80 yaşındaki Hanşife Akdişli'nin telefonlara cevap vermemsi üzerine evine oğlu Ömer Akdişli, yaşlı annesini kanlar içinde buldu.

80 yaşındaki annesini boğazı kesilmiş halde buldu

OĞLU GELMEDEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Ömer Akdişli annesi Hanife Akdişli'yi telefonla uzun süre aramasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine endişelenerek eve giden Akdişli, annesi Hanife Akdişli'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

80 yaşındaki annesini boğazı kesilmiş halde buldu


İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapılan incelemenin ardından Hanife Akdişli'nin cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadını öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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