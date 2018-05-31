80 yaşındaki annesini boğazı kesilmiş halde buldu

80 yaşındaki Hanşife Akdişli'nin telefonlara cevap vermemsi üzerine evine oğlu Ömer Akdişli, yaşlı annesini kanlar içinde buldu.
OĞLU GELMEDEN HAYATINI KAYBETMİŞ
Ömer Akdişli annesi Hanife Akdişli'yi telefonla uzun süre aramasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine endişelenerek eve giden Akdişli, annesi Hanife Akdişli'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerinde inceleme yapılan incelemenin ardından Hanife Akdişli'nin cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadını öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.