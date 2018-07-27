taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.865
USD
4,8606
EURO
5,6654
ALTIN
191,41
PETR
74,7300

80 yaşındaki firari dolandırıcı yakalandı

Aksaray'da bir kişiyi dolandırmaya çalışırken gözaltına alınan 80 yaşındaki şüphelinin, 15 ilde dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.

AA | 27.07.2018 - 16:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

15 ilde 30'un üzerinde dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ahmet A'nın Aksaray'da olduğu tespit edildi.

Otelde kaldığı belirlenen Ahmet A., bir kişiyi dolandırmaya çalıştığı sırada polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

ÜSTÜNDEN ÇIKAN PARALAR

Ahmet A.'nın üst aramasında dolandırıcılıktan elde ettiği değerlendirilen 10 bin 500 dolar ve 3 bin 200 lira bulundu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

80 yaşındaki firari dolandırıcı yakalandı

80 yaşındaki firari dolandırıcı yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

261
Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

232
Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

281
Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu'nun ifadeleri

Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu'nun ifadeleri

76
Türkiye'nin en kalabalık haneleri Doğu'da

Türkiye'nin en kalabalık haneleri Doğu'da

62
Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

65
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM