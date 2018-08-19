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80 yaşındaki kadın Ayvalık'ta denizde boğuldu

Balıkesir Ayvalık'ta denize giren 80 yaşındaki Semiha Çelik boğularak hayatını kaybetti.

DHA | 19.08.2018 - 20:56..
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Bugün saat 18.00 sıralarında Ayvalık'ta Duba Plajı’nda denize giren 80 yaşındaki epilepsi ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklarının da olduğu öğrenilen Semiha Çelik, kıyıdan bir süre açıldıktan sonra çırpınmaya başladı.

CANKURTARAN DENİZDEN ÇIKARDI

Yaşlı kadının çırpınmalarını gören plaj cankurtaranı Ergin Kocaman hemen denize atlayarak yardımına gitti. Kocaman’ın deniz derinlik hattını geçtiği öğrenilen yaşlı kadını önce suda sonra da çıkardığı karada yuttuğu deniz suyunu çıkarmaya çalıştığı gözlenirken, olay yerine gelen bir ambulans ekibi kadına müdahalede bulunuldu.

80 yaşındaki kadın Ayvalık'ta denizde boğuldu

KURTARILAMADI

Nabzının iyice düştüğü belirtilen Semiha Çelik, Ayvalık Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelik'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Semiha Çelik’in cenazesi hastane morgunda savcı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

80 yaşındaki kadın Ayvalık'ta denizde boğuldu






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