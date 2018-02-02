80 yaşındaki kadın eski gelininden dayak yedi

Antalya'da Aksu Pınarlı Mahallesi'nde yaşayan Muhammer D., 25 yıl önce hayatını B.K. ile birleştirdi. Uzun yıllar Fransa'da yaşan çift, 2 yıl önce işlerin takibi için Türkiye'ye geri döndü.

EŞİNİN MAL VARLIĞINDAN PAY İSTEDİ

Bir süre sonra B.K., eşinin üzerine kayıtlı olan taşınmazları paylaşma talebinde bulundu. Muhammer D. ise bunu reddetti. B.K. Antalya Adliyesinde boşanma davası açtı. Hakim çifti, “Evlilik birliğinin temelinde sarsılma.” nedeniyle tek celsede boşadı.

ESKİ GELİNİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Muhammer D.’nin annesi Fatma D., boşanan oğlunun evine çamaşırlarını yıkamak için sürekli gidip geldi. En son oğlunun evine dün çamaşır yıkamak için giden kadın, çıkışta gelinin saldırısına uğradı. Şiddete uğrayan kadın, kendisini gelinin elinden, sokakta bulunan vatandaşların aldığını söyledi. Olay sonrasına vücudunun çeşitli yerlerinde morarmalar olan yaşlı kadın polise giderek suç duyurusunda bulundu.

"BENİ ÖLDÜRECEKTİ GENÇLER KURTARDI"

Yaşlı kadın, "Evden çıktım gidiyordum. Bana bir anda saldırdı. Gençlere ’kurtarın beni’ diye yalvardım. ’Müslüman değil misiniz? Kurtarın beni' dedim. Daha sonra çocuklar başımdan araladılar. Gözümün üstüne de ne vurdu bilmiyorum. Beni öldürecekti. Gençler kurtardı." dedi.

"ANNEMİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Muhammer D. ise eski eşinin 2011 yılında Türkiye’ye geldiğinde para, arsa, tarla istemeye başladığını belirterek, "Bu isteklere daha fazla dayanamadım. İkimiz evliyiz, her şey ikimizindir. Bu benim bu senin denemez. Sonrasında eşim bana dava açtı. Mahkemede hakime eşim ne istiyorsa vereceğimi belirterek boşamasını istedim. Bir daire bir dükkan istedi hakimin huzurunda verdim. Son olarak evime gelerek annemi orada sıkıştırmış. Hakaret etmiş, tartaklamış." iddiasında bulundu.

Fatma D., Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.