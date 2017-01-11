80 yaşındaki katile 15 yıl hapis cezası

Olay, 17 Nisan 2016’da Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde meydana geldi.

Huzurevinde kalan 80 yaşındaki Sabri Beşli, televizyon odasında kanal değiştirme yüzünden 71 yaşındaki İsmail Gökmen ile tartışmaya başladı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabri Beşli, İsmail Gökmen’i bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Sabri Beşli hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

"TELEVİZYONDA HABERLERİ İZLEYECEKTİM"

Mahkemede konuşan Beşli, "Televizyonda haberleri izleyecektim. Bana ’İzlemesen ne olacak’ dedi. Küfür etmeye başladı. Odama çıkmıştım arkamdan odama kadar geldi. Gözüm karardı. Bir defa bıçak vurdum ama neresine vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Sabri Beşli, karar duruşmasında mahkeme heyeti tarafından cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl, iyi hal indiriminden 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.