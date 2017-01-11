taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.147
USD
3,8589
EURO
4,0612
ALTIN
147,49
PETR
54,0800

80 yaşındaki katile 15 yıl hapis cezası

Tosya Huzurevinde, kanal değiştirme yüzünden çıkan kavgada işlenen cinayetin 80 yaşındaki sanığına 15 yıl hapis cezası verildi.

DHA | 11.01.2017 - 14:59
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

80 yaşındaki katile 15 yıl hapis cezası

Olay, 17 Nisan 2016’da Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde meydana geldi.

Huzurevinde kalan 80 yaşındaki Sabri Beşli, televizyon odasında kanal değiştirme yüzünden 71 yaşındaki İsmail Gökmen ile tartışmaya başladı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabri Beşli, İsmail Gökmen’i bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Sabri Beşli hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

"TELEVİZYONDA HABERLERİ İZLEYECEKTİM"

Mahkemede konuşan Beşli, "Televizyonda haberleri izleyecektim. Bana ’İzlemesen ne olacak’ dedi. Küfür etmeye başladı. Odama çıkmıştım arkamdan odama kadar geldi. Gözüm karardı. Bir defa bıçak vurdum ama neresine vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Sabri Beşli, karar duruşmasında mahkeme heyeti tarafından cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl, iyi hal indiriminden 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

141
Obama veda etti

Obama veda etti

221
Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

37
Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

196
Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

568
ABD'de kiliseye saldırı düzenleyen kişiye ölüm cezası

ABD'de kiliseye saldırı düzenleyen kişiye ölüm cezası

99
Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı isterse anlatırım

Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı isterse anlatırım

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM