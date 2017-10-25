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Deniz Baykal'ın durumu iyiye gidiyor

Prof. Dr. İbiş: "Komadan çıkış belirtileri veriyor. Solunumunu kendisi yapabiliyor" dedi.

25.10.2017 - 18:03
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Deniz Baykal'ın durumu iyiye gidiyor

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin kameraların karşısına geçen Prof. Dr. Erkan İbiş durumun devam ettiğini ancak komadan çıkış bulgularına rastladıklarını belirtti.

SOLUNUMU KENDİSİ YAPABİLİYOR

Ayrıca İbiş, Deniz Baykal için "Bilincin açılmasına yönelik gelişmeler mevcut. Komadan çıkış belirtileri veriyor. Solunumunu kendisi yapabiliyor" dedi.

İbiş'in açıklamaları şöyle:

- Kol ve bacaklarında hafif haret var.  Bilincinin açılmasına yönelik gelişmeler var.

- Bundan sonraki yoğun bakımdaki süreç zaman alacak. Günler haftalar alacak.

- Zaman zaman solunum desteği vereceğiz. Amacımız beyin korumayı sürdürebilmek.

İyi yolda olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bulgular gün be gün umutlu

Deniz Baykal'ın durumu iyiye gidiyor VİDEO

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