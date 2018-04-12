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802 adet ejderha tavuğu yumurtası ele geçirildi

Atatürk Havalimanı’nda Vietnam’dan gelen 3 yolcunun bavulundan 802 adet ejderha tavuğu yumurtası çıktı.

İHA | 12.04.2018 - 15:22..
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İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı’na Vietnam’dan gelen 3 yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı. Bir süre takip edilen şüpheliler, uçaktan gelen bavullarını almalarının ardından durduruldu.

802 adet ejderha tavuğu yumurtası ele geçirildi

802 EJDERHA TAVUĞU YUMURTASI BULUNDU

Şüphelilerin bavullarında yapılan aramada 802 adet ejderha tavuğu yumurtası bulundu. Bavulların yumurtaların kırılmaması için özel olarak dizayn edildiği görüldü. Yapılan çalışmalarda, yumurtaların yurda sokulduktan sonra kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlandığı tespit edildi.

802 adet ejderha tavuğu yumurtası ele geçirildi

2 BİN DOLARDAN ALICI BULUYOR

Vietnam kökenli ejderha tavuklarının yumurtalarının 2 bin dolara satıldığı öğrenildi. Yumurtalarla birlikte yakalanan şüpheliler Fatih B., Murat B. ve Murat T. hakkında Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

802 adet ejderha tavuğu yumurtası ele geçirildi

802 adet ejderha tavuğu yumurtası ele geçirildi

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