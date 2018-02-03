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New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası, bugün açıklanan makroekonomik verilerin ülkede faiz artırımı olasılığını yükseltmesiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

AA | 03.02.2018 - 03:06..
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Dow Jones Sanayi Endeksi 665,75 puan (yüzde 2,54) azalarak 25.520,96 puana geriledi ve Aralık 2008'den beri en sert günlük düşüşünü kaydetti.

New York borsası sert düşüşle kapandı

NASDAQ 2 YIL SONRA EN SERT HAFTALIK DÜŞÜŞÜ YAŞADI

Standard & Poor's 500 Endeksi 59,85 puan (yüzde 2,12) düşüşle 2.762,13 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 144,92 puan (yüzde 1,96) azalarak 7.240,95 puandan günü tamamladı.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,1, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 3,9 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 3,5 düşüş kaydetti.

Böylece Standard & Poor's 500 Endeksi Ocak 2016'dan beri, Nasdaq Teknoloji Endeksi de Şubat 2016'dan bu yana en sert haftalık kayıplarını yaşadı.

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