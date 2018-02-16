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Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Suruç ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen bir terörist güvenlik güçlerince ele geçirildi.

AA | 16.02.2018 - 12:24..
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen bir terörist güvenlik güçlerince yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgilere yer verildi.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Buna göre, Hakkari'nin Konak köyü kırsal kesiminde yapılan aramada 1 kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 şarjör ve 300 fişek ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerince yakalandı.

YASA DIŞI GEÇİŞ TEŞEBBÜSLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince gün içerisinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 434 kişi yakalandı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 9, Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 88 kişi gözaltına alındı.

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