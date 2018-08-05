Emlak Bankası geri dönüyor

Başkan Erdoğan '100 Günlük İcraat Programı'nı açıkladı. Bu plana göre; Emlak Bankası'nın da 16 yıl sonra kurulması planlanıyor.

"EMLAK BANKASI'NI TEKRAR FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ"

Konuşmasında Erdoğan, "Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemleri tamamlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK EKONOMİSİ KAZANÇLI ÇIKACAK

Emlak Bankasının 16 yıl sonra yeniden açılacak olmasının büyük önem taşıdığını belirten sektör temsilcileri, bu sayede başta inşaat ve gayrimenkul sektörü olmak üzere Türk ekonomisinin kazançlı çıkacağı görüşünde.

"İSABETLİ BİR KARAR"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, program kapsamında gayrimenkul sektörüne ilişkin çok değerli projelerin açıklandığını belirterek, "Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasının tekrar faaliyete geçirilecek olmasını son derece isabetli bir karar olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.