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Ege Denizi'nde deprem
Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
21.07.2017 - 01:44
Haberler
İç Haber
Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir
deprem
meydana geldi.
AYRINTILAR GELECEK..
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