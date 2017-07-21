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Ege Denizi'nde deprem

Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

21.07.2017 - 01:44
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Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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