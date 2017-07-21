Ege Denizi'nde deprem

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 3. havalimanıyla Türkiye'nin daha da güçleneceğini belirtti.

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Trump'ın Pentagon'da küresel tehditleri konuştu

ABD Başkanı Trump, ikinci kez ziyaret ettiği Pentagon'da Savunma Bakanı Mattis, Genel Kurmay Başkanı Dunford ve birçok komutanla görüştü.