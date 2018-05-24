81 asker hastanelik olmuştu: Soruşturma başlatıldı

Amasya'da Belediyeye ait temizlik ekibinin birliğe yakın ağaçlık alanda ilaçlama yapması sonrası içtimada iken rahatsızlanan askerlerin ambulanslar ve otobüslerle getirildikleri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri sonrası taburcu olmalarının ardından harekete geçen Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının adli soruşturma başlattığı öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Olayı duyar duymaz hastaneye gidip askerlerinin tedavilerini takip eden Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ile tüm ekiplerini seferber eden İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz’den bilgi alıp tedavi gören askerleri ziyaret eden Amasya Valisi Dr. Osman Varol da içlerinde hayati tehlikesi olanın bulunmadığını açıklamıştı.

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