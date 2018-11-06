Dilimizin büyük kazancı: Misâlli Büyük Türkçe Lügat

İlhan Ayverdi, bu hayata izini Türk Dil Bilimci ve bir Edebiyat Öğretmeni olarak bıraktı. Türk tarihinin ilk Edebiyat Profesörü Ali Nihad Tarlan, Edebiyat Tarihçisi İsmail Hikmet Ertaylan ve Prof. Mehmet Kaplan’ın öğrencisiydi. 1960’ta öğretmenlik görevinden ayrılan İlhan Hanım, bundan sonraki yaşamını özel kültür faaliyetleri ve dernek çalışmalarına adadı.

Dilin doğru kullanımını çok önemsiyordu. Yazar Samiha Ayverdi’nin kardeşi Mimar-Mühendis-Müteahhit Ekrem Hakkı Ayverdi ile evlenmişti. Ekrem Bey’in Anadolu ve Rumeli’de 20 yıldır gezerek yürüttüğü çalışmanın ürünü 4 ciltlik “Osmanlı Mimari Eserleri” adlı eserin oluşmasına katkıda bulundu. Bundan başka bir özel işe daha imza attı ki, yine bir ilkti.

(Eşi ve Saiha Hanım ile Roma'da)

1970’lerde isim anneliği de yaptığı Kubbealtı Cemiyeti’nin kuruluşuna eşi ve Samiha Hanım ile birlikte başkanlık etti. Vakıflaşan Kubbealtı Cemiyeti, 1976’da Misâlli Büyük Türk Lügati’nin hazırlanmasına karar verdi. Bu işi üstlenen İlhan Hanım, tam 28 yıl boyunca bu eser üzerine aralıksız ve ince bir çalışma yürüttü. Ahmet Topaloğlu ile birlikte ortaya koyduğu bu eser, 13. Yüzyıldan günümüze kadar Türk dilinin envanterini çıkaran bu eser, 2004’te hazırdı. 2005’te Yazarlar Birliği, İlhan Hanım’ı dil alanında “Yılın Yazarı” ilan etti.

9 yıl önce bugün aramızdan ayrılan İlhan Hanım’ı, hayata bıraktığı kalıcı izlerle anıyoruz…

(Lügat çalışmasına başladığı yıllar)

MİSÂLLİ BÜYÜK TÜRKÇE LÜGAT

3 ciltlik hazırlanan ve 100-150 yıllık metinlerin yeni kuşaklar tarafından da anlaşılmasını amaçlayan bu sözlük, yalnızca günümüzün Türkçe sözcüklerini değil, aynı zamanda eskilerden beri Türkçede kullanılagelen sözcükleri de içeriyordu.

Sadece sözcükleri ve anlamlarını vermekle yetinmeyen sözlük, aynı zamanda sözcüklerin etimolojik açıklamasını da sunması bakımından ayrıca özel bir yere sahip oldu. Tam alfabetik sıra ile hazırlanmıştı ve 3750 sayfa, 46035 maddeden oluşuyordu. İçeriğine 400 yazarın 1000’e yakın eseri taranarak elde edilen 100 bin örnek eklendi.

İlhan Ayverdi, birçok bilim ve fikir adamı ile yürüttüğü çalışma sonucu bu enfes eseri edebiyatımıza kazandırmıştır.

Misalli Büyük Türkçe Sözlük

İlhan Ayverdi

Kubbealtı Neşriyatı Yay.

S.: 3548 (3 cilt)

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Damla Karakuş

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