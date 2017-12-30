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81 ilde aranan bin 187 kişi yakalandı

Türkiye genelinde yılbaşı öncesi 80 bin 757 personelle gerçekleştirilen huzur uygulamasında, arandıkları belirlenen bin 187 şüpheli yakalandı.

AA | 30.12.2017 - 07:53..
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği "Türkiye Güven Huzur Uygulaması-9" uygulamasında aranan bin 187 kişi yakalandı.

81 ilde aranan bin 187 kişi yakalandı

81 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

Uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden 14 bin 584 ekipte görevli 80 bin 757 personel katıldı. Uygulamada, 305 dedektör köpek, 33 hava ve 70 deniz aracı kullanıldı.

Personel sayısının bugüne kadar yapılan uygulamalarla kıyaslandığında en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Uygulama kapsamında şehir giriş ve çıkışları ile merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 315 nokta kuruldu, 14 bin 574 umuma açık yer denetlendi.

81 ilde aranan bin 187 kişi yakalandı

53 İŞ YERİ KAPATILDI

Ekiplerce 590 bin 980 kişinin kimlikleri kontrol edilerek haklarında yakalama kararı bulunan bin 187 kişi yakalandı, bazı suçları işledikleri gerekçesiyle de 236 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 21 bin 335 kişi hakkında ise adli veya idari işlem yapıldı.

Trafik ekiplerince yol kontrol noktalarında 165 bin 143 araç kontrol edildi, aranan 117 araca el konuldu. 10 bin 101 araca cezai işlemin uygulandığı denetimlerde, bin 266 araç da trafikten men edildi.

Güvenlik güçleri tarafından 19 bin 485 iş yeri kontrol edildi ve bunların 434'üne cezai işlem uygulandı, 53 iş yeri ise kapatıldı.

81 ilde aranan bin 187 kişi yakalandı

4 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Kişilerin üzerlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 59 tabanca, 54 av tüfeği, bin 58 mermi, 33 kesici delici alet, 42 kurusıkı tabanca, 67 gram eroin, 4 kilo 691 gram esrar, 11,5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 kök kenevir bitkisi, 6 adet captagon hap, 15 bin 746 paket kaçak sigara, bin 263 litre kaçak içki, 8 kaçak telefon ve 4 tarihi eser ele geçirildi.

"Türkiye Güven Huzur Uygulaması-9"un, polis, jandarma ve sahil güvelik birimlerince 81 ilde büyük bir uyum ve koordine içerisinde hassasiyetle gerçekleştirildiği belirtildi.

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