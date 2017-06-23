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81 ilde Duman Operasyonu

İş yeri açma belgesi ve tütün mamulleri satış izin belgesi olmayan bin 943 iş yeri ile kişilere 9,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

23.06.2017 - 04:42
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik 81 ilde dün 10.00-19.00 saatlerinde "Duman Operasyonu" gerçekleştirildi.

Uygulamaya 5 bin 297 ekipte yer alan 15 bin 202 personel katıldı. Ayrıca aramalarda 22 görev köpeği kullanıldı.

81 ilde Duman Operasyonu

364 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce "tablacı", "tütüncü", "tobacco shop" gibi isimler altında faaliyet gösteren 5 bin 231 iş yerinde arama ve denetimler yapıldı.

Denetimlerde, 2 bin 945 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı, bunlardan 364'ü gözaltına alındı.

Aramalarda, 605 bin 267 paket kaçak sigara, 46 bin 455 kaçak puro, 11 milyon 739 bin 341 içi tütün ile doldurularak sigara haline getirilen makaron, 40 ton 549 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 31 bin 640 paket nargile ve pipo tütünü, 19 bin 273 kaçak elektronik sigara ve likidi, 23 bin 916 kaçak sigara sarma makinesi, 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli ebatlarda 485 fişek, 503 kesici ve delici alet, 504 kilogram kaçak çay, 205 captagon uyuşturucu hap, 5 gram esrar, 10 bin 95 kaçak ilaç ve hap, 580 şişe kaçak alkollü içki ile bin 623 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

81 ilde Duman Operasyonu

Denetlenen iş yerlerinden iş yeri açma izin belgesi olmayan 880 iş yeri ile tütün mamulleri satış izin belgesi olmayan bin 63 iş yeri hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Ayrıca denetimlerde, kişilere ve iş yerlerine toplam 9,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

172 yıldır huzur ve güvenin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının kaçakçılıkla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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