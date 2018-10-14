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81 ilde eş zamanlı trafik denetimi

Trafik canavarlarına karşı başlatılan savaş sonrası denetimler artık daha sıkı yapılıyor. Ayrıca cezalar da artırılacak.

AA | 14.10.2018 - 14:29..
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81 ilde eş zamanlı trafik denetimi

Türkiye genelinde 5 bin 607 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 9 bin 512 sürücüye ceza uygulandı.

DENETİMLER SIKLAŞTI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 100 günlük eylem planı kapsamında "Türkiye Trafik Güvenliği Denetlemeleri"nin sekizincisi, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, trafik ekip ve personelince gerçekleştirildi.

81 ilde eş zamanlı trafik denetimi

81 İLDE EŞ ZAMANLI DENETİM

Alkollü araç kullanımının engellenmesi başta olmak üzere trafik kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimler, eş zamanlı olarak 81 ilde yapıldı.

107 BİN 399 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Bu kapsamda, 5 bin 607 personelin katılımıyla 2 bin 139 noktada yapılan denetimlerde 107 bin 399 araç ve sürücü kontrol edildi, bin 602 sürücünün belgesine el konuldu.

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81 ilde eş zamanlı trafik denetimi

2 BİN 528 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca eksiklikleri belirlenen 2 bin 528 araç trafikten men edilirken 9 bin 512 sürücüye, 4 milyon 976 bin 460 lira ceza uygulandı.

81 ilde eş zamanlı trafik denetimi

81 ilde eş zamanlı trafik denetimi

81 ilde eş zamanlı trafik denetimi

81 ilde eş zamanlı trafik denetimi

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