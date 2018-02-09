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81 ilde günlük kiralık evlere denetleme

Dün ve bugün 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde eş zamanlı olarak, rezidans ve günübirlik kiralanan evlere yapılan denetimde 1 milyon 362 bin TL idari ceza uygulandı.

DHA | 09.02.2018 - 19:12..
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Gerçekleştirilen denetlemede; genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetler yürütebilecekleri göz önünde bulundurulduğundan terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesinin amaçlandığı belirtildi.

9 BİNE YAKIN EV KONTROL EDİLDİ

1335 ekip ve 3 bin 890 personelin görev aldığı denetlemelerde;  kimlik bildirim sistemine önceki tarihlerde kayıt alınan veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 8 bin 806 ev kontrol edildi.

81 ilde günlük kiralık evlere denetleme

1 MİLYON 362 BİN LİRA CEZA

20 ev yeni kayıt altına alındı. 53 ev yasaya aykırı faaliyet gösterdiğinden kapatılması için işlem başlatıldı.

280 ev sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bilgilendirme Kanununa Muhalefet etmekten toplamda 1 milyon 362 bin 317 TL idari para cezası uygulandı.

81 ilde günlük kiralık evlere denetleme

15 aranan şahıs yakalandı ve vize ihlali yapan 26 yabancı uyruklu şahısla ilgili sınır dışı işlem başlatıldı. Ayrıca, 3 adet tabanca, 81 adet mermi, 8,19 gr esrar maddesi ele geçirildi.

81 ilde günlük kiralık evlere denetleme

81 ilde günlük kiralık evlere denetleme

81 ilde günlük kiralık evlere denetleme

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