Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı, Genel Müdür Selami Altınok'un koordinasyonunda, 81 ilde "Huzur Arife Operasyonu" başlatıldı.



Bin 319 noktadaki operasyona, 2 bin 683 ekipte görevli 12 bin 72 polis katılıyor.



Operasyonda ayrıca 56 dedektör köpek, 4 helikopter ve 4 deniz botu da kullanılıyor.