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81 ilde Huzur Arife Operasyonu

Türkiye genelinde otobüs terminali, tren garı, havalimanı ve deniz iskelelerinde "Huzur Arife Operasyonu" başlatıldı.

23.06.2017 - 22:50
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı, Genel Müdür Selami Altınok'un koordinasyonunda, 81 ilde "Huzur Arife Operasyonu" başlatıldı.

Bin 319 noktadaki operasyona, 2 bin 683 ekipte görevli 12 bin 72 polis katılıyor.

Operasyonda ayrıca 56 dedektör köpek, 4 helikopter ve 4 deniz botu da kullanılıyor.

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