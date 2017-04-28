81 ilde 'Huzur Türkiye-5' operasyonu

EGM koordinesinde aranan kişi ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince geniş çaplı uygulama başlatıldı.

Uygulamaya asayiş, terörle mücadele, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuşturucuyla mücadele birimleri, deniz ve hava unsurları ile Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 13 bin 348 ekipte görevli 71 bin 705 personel katıldı. Denetimlerde, helikopter ile 374 dedektör polis köpeği de kullanıldı.

UYGULAMALAR CANLI BAĞLANTILARLA ANLIK TAKİP EDİLDİ

Şehir giriş ve çıkışları ile merkezlerinde önceden tespit edilen 6 bin 905 noktada, şüpheli kişi ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanı Sahil Güvenlik Albay Cemal Rıza Kızıldağlı uygulamaları EGM Koordinasyon Merkezi'nden canlı bağlantılarla anlık takip etti.

Toplantıda Antalya, Afyonkarahisar başta olmak üzere çeşitli illerde oluşturulan uygulama noktalarında görevli personele canlı bağlanarak, son duruma ilişkin bilgi de alındı.

Ayrıca Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya, EGM'nin ilgili daire başkanları da katıldı.