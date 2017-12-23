taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

81 ilde Huzur Türkiye 8 uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, 74 bin 162 personel ile Türkiye genelinde 'Huzur Türkiye-8' uygulaması gerçekleştirdi.

İHA | 23.12.2017 - 04:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber

81 ilde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından eş zamanlı operasyon düzenlenerek 'Huzur Türkiye-8' uygulaması gerçekleştirildi.

81 ilde Huzur Türkiye 8 uygulaması

81 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Alınan bilgiye göre aranan kişi ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması ile huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için 81 ilde eş zamanlı geniş çaplı uygulama yapıldı. Uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuşturucuyla mücadele, deniz ve havacılık şubeleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 13 bin 525 ekipte görevli 74 bin 162 personel katıldı.

81 ilde Huzur Türkiye 8 uygulaması

11 HELİKOPTER 84 DENİZ ARACI KULLANILDI

Uygulamada 11 helikopter, 84 deniz aracı ve 316 dedektör köpek kullanıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Daire Başkanı Ahmet Hakan Arıkan ve ilgili daire başkanları ile komutanlar, uygulamaları Koordinasyon Merkezi'nden canlı bağlantılarla anlık takip etti. Şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 329 noktada, şüpheli kişi ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı. Uygulama sonuçlarının daha sonra açıklanacağı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
'Atlarsın- atlayamazsın' iddiasına girip camdan atladı
Erzurum'da, kursiyer arkadaşları ile iddiaya girerek 2. kattan atladığı öne sürülen Abdulkadir K.'nın iki bacağı da kaval kemiğinden kırıldı.
Pasaport harçları zam oranı belirlendi
2018 yılı Ocak ayının başından itibaren geçerli olacak pasaport harcı zam oranları belli olurken artık pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
Vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim geliyor
Maliye Bakanlığınca, 1 Ocak'tan itibaren vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi uygulanırken üst sınır 1 milyon lira olacak.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafları yayımlandı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile söyleşi yapılan gazeteci Makbule Cengiz'in kitabında Kılıçdaroğlu'na ait eski fotoğrafara yer verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

35
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

77
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

56
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

105
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

67
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

67
Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

226
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM