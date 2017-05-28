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81 ilde Huzurlu Sokaklar-2 uygulaması

Yaklaşık 11 bin polisin katılımıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda "Huzurlu Sokaklar-2" uygulaması gerçekleştirildi.

28.05.2017 - 01:50
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu'nun talimatıyla Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamaya yaklaşık 11 bin polis katıldı.

81 ilde Huzurlu Sokaklar-2 uygulaması

Ekipler, özellikle çalıştırılan çocuklar başta olmak üzere araç camı  silen ve dilenen kişilerle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu trafik ışıkları,  kavşak, park ve terminalleri denetledi.

Uygulama ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç  işleme amacındaki kişilerin caydırılması amaçlanıyor.

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