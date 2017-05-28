81 ilde Huzurlu Sokaklar-2 uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamaya yaklaşık 11 bin polis katıldı.





Ekipler, özellikle çalıştırılan çocuklar başta olmak üzere araç camı silen ve dilenen kişilerle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu trafik ışıkları, kavşak, park ve terminalleri denetledi.



Uygulama ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amaçlanıyor.