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81 ilde motosiklet denetimi

Emniyet ve jandarmanın motosikletlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, 6 bin 86 ruhsatsız ve plakasız motosiklet trafikten men edildi.

30.07.2017 - 07:15
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulamanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda ve Asayiş Dairesi ile Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

24 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

Genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanmasını amaçlayan uygulamaya, 4 bin 145 noktada 11 bin 211'i polis, 13 bin 450'si jandarma olmak üzere 24 bin 661 personel katıldı.

81 ilde motosiklet denetimi

66 BİN MOTOSİKLET KONTROL EDİLDİ

Denetimlerde, 65 bin 955 motosiklet kontrol edilerek 295 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet yakalandı. 6 bin 86 ruhsatsız ve plakasız motosiklet trafikten men edildi. 8 bin 735 motosiklete de 7 bin 362 lira idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında bin 19 şahsa, 612 bin 185 lira idari para cezası kesildi. 354 aranma kaydı bulunan kişi yakalandı, 210 kişi hakkında ise adli işlem uygulandı.

Aramalarda ayrıca 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca. 1 av tüfeği, 115 mermi, 2 kesici ve delici alet, 48 gram uyuşturucu madde ve 25 kilogram tütün maddesi ele geçirildi.

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