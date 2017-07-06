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81 ilde Narko Sokak-2 Operasyonu

156'sı narkotik suçlarından olmak üzere, haklarında yakalama kararı bulunan 230 kişi gözaltına alındı.

06.07.2017 - 01:30
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yoğun uyuşturucu ticaretinin yapıldığı tespit edilen yerlerde dün 16.00-19.00 saatlerinde "Narko Sokak 2" adıyla operasyon düzenlendi.

Bin 822 ekipte görevli 6 bin 826 personelin katıldığı operasyonda, 85 dedektör köpek, 4 helikopter, 4 drone ve bir insansız hava aracı kullanıldı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü ve ilgili daire başkanları, operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip etti.

230 GÖZALTI

Operasyonda, 156’sı narkotik, 74’ü diğer suçlardan olmak üzere 230 kişi yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve çeşitli adreslerle araçlarda yapılan aramalarda, 50 kilo 902 gram esrar, 1 kilo 340 gram sentetik kannabionid, 21,40 gram eroin, 14,20 gram metamfetamin, 0,20 gram kokain, 8 bin 82 kök Hint keneviri, 456 adet sentetik uyuşturucu hap, 40 sentetik ecza ve 3 bin 148 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aramalarda, 9 adet tabanca, 3 av tüfeği, 1 uzun namlulu silah, 12 adet tabanca şarjörü, 366 mermi ve 6 kesici-delici alet bulundu.

Operasyon kapsamında 256 aracın sürücüsüne çeşitli nedenlerle 142 bin 667 lira cezai işlem uygulandı, 52 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün, geleceğin teminatı olan gençleri zehir tacirlerinden korumaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

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