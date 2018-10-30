81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezleri olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu'nda, ölçme ve değerlendirmeye özel bir önem verildi.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ

81 ilde kurulacak ölçme ve değerlendirme merkezlerinin il ve ilçe bazlı ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi, ortak yaklaşımın uygulanması, izleme ve değerlendirme çalışmalarının ülke çapında etkin yürütülmesi ile ölçme ve değerlendirmeye yönelik yeni yaklaşımların uygulanmasında büyük avantaj sağlayacağı değerlendiriliyor.

MEB, şu ana kadar 59 ilde ölçme ve değerlendirme merkezinin kurulumunu ve bu merkezlerde görev alan personelin hizmet içi eğitimlerini tamamladı. 12 ildeki merkez bu ay içerisinde, geriye kalan 10 ildeki merkez ise aralık ayı içerisinde kurulacak.

81 İLDE KURULACAK

Böylece aralık ayı itibarıyla 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi faaliyete geçmiş olacak. Bu merkezler, ulusal izleme ve değerlendirme araştırmalarının yanında PISA ve TIMSS gibi uluslararası izleme ve değerlendirme çalışmalarının koordinasyonunda da aktif olarak kullanılacak.