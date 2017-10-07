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81 ilde operasyon: Aranan bin 157 kişi yakalandı

Mala karşı işlenen suçlardan aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

07.10.2017 - 00:17
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından beşincisi gerçekleştirilen ve 2 bin 658 ekip ile 7 bin 925 personelin görev aldığı operasyonlarda 2 bin 761 evde  arama yapıldı.

Hırsızlık suçlarından aranan 714, diğer suçlardan ise 443 şahıs olmak üzere aranan toplam bin 157 kişi adli mercilere sevk edildi.

81 ilde operasyon: Aranan bin 157 kişi yakalandı

Adli mercilere sevk edilenler arasında, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 3, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 20, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 74, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 214, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 569 şahıs olmak üzere toplamda kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan 880 hükümlü şahıs ve yakalama emri ile aranmakta olan 277 şahsın olduğu bildirildi.

81 ilde operasyon: Aranan bin 157 kişi yakalandı

Ayrıca operasyon kapsamında  2 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 14 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 18 gram eroin, 830 gram esrar ele geçirildi.

81 ilde operasyon: Aranan bin 157 kişi yakalandı

81 ilde operasyon: Aranan bin 157 kişi yakalandı

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