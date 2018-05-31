81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

Palyatif Bakım Merkezi'nde kanser tedavisi gören 81 yaşındaki Dursun Ali D., düştüğü yerde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın neden intihar ettiği ise henüz bilinmiyor.

DOKTORLAR MÜDAHALE İÇİN KOŞTU

81 yaşındaki Dursun Ali D. isimli yaşlı adamın atladığını gören doktorlar müdahale için koştu. Silivri Devlet Hastanesi'nin 3. katında bulunan Palyatif Bakım Merkezi’nin camından kendini boşluğa bırakan Dursun Ali D., olay yerinde can verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek önlem aldı. Yaşlı adam neden atladığı bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.