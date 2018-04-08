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Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

Seyahat kategorimizin bu yazısında sizlere hiç görmediğiniz, bilmediğiniz yerleri değil; aksine hemen hemen her gün duyduğunuz en klişe şehirleri yazıyoruz.

Özel Haber | 08.04.2018 - 10:35..
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Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

Selen KALDIRIM / [email protected]

Şimdi soracaksınız ‘neden’ diye. Ben size kalkıp Kaffekluben Adası’nı yazıyorum, turisti yine Roma çekiyor. Ben Thor Dağı diyorum, gideceğiniz yer Paris oluyor. Yani yazalım iyi, hoş, güzel de; kabul edelim popüler kültürü seviyoruz. E çoğu zaman da gidiyoruz. O zaman, karşınızda dünyanın en bilindik şehirleri ve bu şehirlerin en tanınmış 3 yeri.

ROMA

İtalya’nın başkenti güzel Roma… Bilmeyen var mı? Yoktur herhalde. Antik kültürün her bir sokağına yayılan mimarisi insanı ister istemez romantikleştiriyor. Aşk eşittir Roma diyemeyiz tabi Paris var, ama büyüsüne diyecek yok.

Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

Roma’nın görülmesi gereken yerleri demeyeyim de gidenin görmeden dönmediği üç yeri: Kolezyum, Roma Forumu, Aşk Çeşmesi ve Pantheon.

Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

PARİS

Sevgililer günü, balayı, düğün gibi romantik organizasyonlarda vazgeçilmezdir Paris. Adını duymaktan bıktınız, espriler yapıldı (hayaller Paris vb) tamam ama şehrin büyüsü ve elitliğine lafımız yok.

Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

Eyfel Kulesi klişe olabilir ama asla bir beton yığını değil. Bunu ancak akşam vakti ışıklarını açan kulenin altına gidip kafanızı yukarı kaldırdığınızda anlayabilirsiniz.

Eyfel Kulesi, Notre Dame Klisesi ve Louvre Müzesi, kentin en bilindik mekanları.

Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

BARCELONA

Geldik Mimar Gaudi’nin harikalar yarattığı kente. Aslına bakarsanız şehir tipik bir metropol. Bildiğimiz asfalt yollar, bildiğimiz evler, denizi bile yabancı değil, Antalya’da girdiğinizin aynısı(Akdeniz)… Barcelona mimarisinin bütün havasını değiştiren etken Gaudi’nin eserleri. Bu eserler şehre son noktayı koymuş. Sıradan binaların arasından karşınıza bazen ‘şaka gibi’ yerler çıkıyor.

Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

Barcelona ile özdeşleşen yerler; Sagrada Familia,  Park Güell ve Avrupa’nın en büyük futbol stadyumu Camp Nou.

Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

AMSTERDAM

Siz bu şehrin klişelerini çok iyi bilirsiniz ama hiç oralara girmeyelim.

Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

(Red Light District)

Hollanda’nın başkent şehrini genel olarak tanımlamak istersek şunu derim: Kafası rahat. Yani doğal davranın. Büyük ihtimal kimsenin umurunda olmayacaksınız. Tabi sadece kafa bulmaya değil,  şehrin diğer ünlü yerleri Dam Meydanı, Red Light District, Van Gogh Müzesi, Vondel Park’ı da bir ziyaret edin.

Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

LONDRA

Avrupa'da gez gez bitmeyen şehirlerin başında gelen Londra'nın en bilindik üç yeri London eye, Buckingham Sarayı ve Big Ben saat kulesi.

Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

(London Eye)

Tabii bunlarla sınırlı kalmayın. Londra’ya kadar gitmişken Londra müzeleri gezilmeden asla dönülmemeli. Siz zaten işinizi bilirsiniz.

Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

NEW YORK

E buranın klişelerini anlatmayayım isterseniz. Gitmemiş olsanız da ya televizyonda, ya internette ya da Kerimcan’nın  İnstagram Story’sinde görmüşsünüzdür.

Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

(Özgürlük Heykeli)

Cenral Park, Özgürlük Heykeli, Times Meydanı.

Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

MYKONOS ADASI

Yunanistan’da bulunan ada cruise gemilerinin bir numaralı durağı. Bir de Şeyma Subaşı’nın. Yanı başımızda olduğundan mıdır, vizesiz diye midir, nedir bilinmez ama pek bir ünlendi burası.

Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

(Little Venice)

Görebileceğiniz üç yeri söyleyeyim; Ano Mera köyü, Paradise Beach, Little Venice. Onun dışında deniz, kum ve güneş üçlüsünden başka bir şey göremeyeceksiniz. Burayı da niye yazdım bilmiyorum; klişe işte...

Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

İSTANBUL

Napolyon demişti dünyanın başkenti İstanbul diye, doğru söze ne denir… Güzel ülkemin güzel kenti de dünyada herkes tarafından tanınan klişe şehirler arasında. Bunu olumsuz algılamayın; sonuçta bir şeyin klişeleşmesi için mutlaka ilgi gördüğü sebepler vardır, tıpkı İstanbul gibi.

Şehir şehir görülmesi gereken klişeler

İstanbul’un en ünlü 3 yerini sayamayacağız, taşı toprağı altın şehrimizin her yeri çok güzel. Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Boğaz gezisi ve sizin haberin altındaki yorumlara ekleyeceğiniz dahası...

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