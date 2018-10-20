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Antalya'da ekim ayında deniz keyfi

Antalya'da, sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahilinde deniz keyfi yaptı.

DHA | 20.10.2018 - 13:13..
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Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 24 derece kaydedildiği Antalya'da, vatandaşların yanı sıra yabancı turistler sahili doldurdu.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler, hem yüzdü hem de güneşlendi. Kent sakinlerinin bazıları sahil boyunca uzanan yürüyüş parkurunda yürürken kimileri de çocuklarıyla parkta oyunlar oynadı.

Antalya'da ekim ayında deniz keyfi

"DENİZ HAVADAN DAHA SICAK"

Didim'den Antalya'ya tatile gelen Reşat Derici, "Deniz, havadan daha sıcak. Mustafa Kemal Atütürk'ün dediği gibi, Antalya dünyanın en güzel şehri" ifadelerini kullandı. Rusya'dan ailesiyle tatile gelen Kseiia Guseva (31) ise Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, "Biz buraya daha önceden de geldiğimiz için çok seviyoruz. Deniz temiz ve her şey çok güzel. Ancak bebeğim için biraz soğuk." dedi.

Antalya'da ekim ayında deniz keyfi



Antalya'da ekim ayında deniz keyfi



Antalya'da ekim ayında deniz keyfi

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