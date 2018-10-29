Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
MODERN DÜNYA KLASİKLERİ
Virginia Woolf'tan Franz Kafka'ya, Lev Tolstoy'dan Stefan Zweig'e... 14 modern dünya klasiği bir arada.
Modern Dünya Klasikleri
Kolektif
Aspendos Yay.
S.: 1120
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ÖLÜME GİDEN YOL
Çoğu insan kışı ve soğuğu sevmese de o, her ikisine de bayılıyordu. Buz gibi su, kurbanlarının bedenlerini bozulmadan saklamasına yardımcı oluyordu. Çok yakında üzerine titrediği sanat eserlerini tüm dünyaya gösterecekti. Ve herkes sanatına hayranlık duyacaktı. Çok yakında…
Ve onu artık kimse kurtaramazdı…
Ölüme Giden Yol
Lisa Jackson
Çev.: Sevda Güler
S.: 384
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UYUMSUZ DEFNE KAMAN'IN HİKAYELERİ - HAVA
Buket Uzuner, iklim değişikliğinin neden olduğu tabiat felaketlerinin sürdürülebilir temiz enerji çözümleriyle engelleneceğini savunan, hayvan, çocuk, kadın ve çevre hakları destekçisi kadın gazeteci Defne Kaman karakteriyle edebiyata bir iz düşüyor. Yazar, okuru binlerce yıllık kadim Kam geleneğimizin insanı tabiattaki tüm diğer canlılarla eşit kabul eden özünü hatırlamaya davet ediyor.
Uyumsuz Defne Kaman'ın Hikayeleri - Hava
Buket Uzuner
Everest Yay.
S.: 330
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YAZMA YARATMA VE OKUMA CESARETİ
“Yazma Cesareti” özel bir durumdur. Bu duruma tahammülü sağlayansa, bireyin kendini yazınsal olarak gerçekleştirme ve anlamlandırma çabasıdır. Uzun soluklu bir yolculuk olacağını hemen kestirebileceğimiz bu çabanın karşılığı, ancak iyi bir ürünün ortaya çıkmasıyla mümkündür. İyi ürünse daha ilk adımda “Yaratma Cesareti”nin doğal sonucudur.
Yazma Yaratma ve Okuma Cesareti
Aydın Şimşek
Destek Yay.
S.: 240
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EDOUARD RODITI VE İSTANBUL AVANGARDI
Clifford Endres, yazdıkları ve çevirdikleri bir yana, İstanbul’daki avangard muhit içinde oynadığı “arabuluculuk” vasfıyla modern Türkiye’nin kültür hayatında iz bırakan görünmez bir kahramanı tanıtıyor bize.
Edouard Roditi ve İstanbul Avangardı
Clifford Endres
Çev.: Selhan Savcıgil
Kırmızı Kedi Yay.
S.: 92
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HAWKING'İN DÜŞLERİ
Bilimkurgu türünde yazılmış, distopik bir anlatıyla örülmüş üç öykü: Pragma, Tardigradya ve Ucube. Hawking'in Düşleri'ne bir kez daldığınızda okuduğunuz hiçbir karakterin yerinde olmak istemeyeceksiniz.
Hawking'in Düşleri
Özge Arıkal Gönül
Kanes Yay.
S.: 160
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SADE YAŞAM İÇİN KÜÇÜK BİR ADIM
Esasen hepimizin istediği tek bir şey vardı. Mutlu olmak! Ancak mutluluğun da tükenebilir bir şey olduğunu unuttuk. Modern dünya bizden hiç düşünmeden tüketmemizi isterken, Sade Yaşam Felsefesi bizleri ihtiyaç dışı tüketimden ve nesnenin esiri olmaktan kurtararak hayatımızın dizginlerini elimize almamıza yardımcı olur.
Sade Yaşam İçin Küçük Bir Adım
Rabia Sakartepe
Cezve Kitap
S.: 280
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HEVESLİ CESET
Şehir merkezindeki bir otel odasında bulunan cesedin kimliğine ulaşılmıştı: sosyete fahişesi elena danya. Çok geçmeden başka bir seks işçisi daha ölü bulundu. Üstelik kız, elena’nın arkadaşıydı. Aristokrat bir aileden gelen kötü kız arabella ise kayıptı. Tesadüfe bakın ki o da elena’nın arkadaşlarındandı.
Hevesli Ceset
Adam Creed
Çev.: Kerem Dalbudak
Artemis Yay.
S.: 350
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ÜÇ YAPRAKLI YONCA
Şahsına münhasır karakterleriyle bu kitap sizi kendi hayatınızın içinde hissettirebilir. Evde, iş yerinde veya mahallenizde karşılaştığınız, karşılaşabileceğiniz, okuduğunuzda “Evet, işte bu!” diyeceğiniz tüm tanıdıklarınız bu hikâyenin içinde. Ben anlatmaya hazırım. Peki ya siz gülmeye hazır mısınız?
Üç Yapraklı Yonca
Ayşe Ayhan
Parola Yay.
S.: 368
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ERGUVAN MEVSİMİ
Erguvan Mevsimi kendi içimize yolculuk yapmamızı sağlayan ve benliğimizde var olan değerleri yüzeye çıkaran bir eser. Erguvan Mevsimi bize unutmaya yüz tutmuş ve bir nostalji olarak hatırladığımız değerleri yeniden farkına varmamızı sağlayan ve her biri yaşanmış hikayelerden oluşan bir kitap.
Erguvan Mevsimi
Fikret Eroğlu
Kumran Yay.
S.: 176
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Damla Karakuş
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