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Dünyanın en dik füniküler hattı İsviçre'de

İsviçre'de dünyanın en dik hattı olacak olan füniküler sistemi açıldı.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 10:46..
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Dünyanın en dik füniküler hattı İsviçre'de

İsviçre'nin kantonlarından Schwyz'deki Stoos köyü yakınlarına inşa edilen Schwyz-Stoos füniküler hattı, modern mühendislik harikası övgülerini alıyor.

Dünyanın en dik füniküler hattı İsviçre'de

53 MİLYON DOLARA MÂL OLDU

Silindir şeklindeki vagonlarıyla uzay yolcululuğunu anımsatan tasarımıyla şimdiden sevilen füniküler, 14 yılda 53 milyon dolar maaliyet ile yapıldı. Pazar günü açılan Schwyz-Stoos füniküler, 1738 metre yüksekliğindeki raylı köprünün üzerinde, 743 metre yüksekliğe çıkıyor.

Dünyanın en dik füniküler hattı İsviçre'de VİDEO

Dünyanın en dik füniküler hattı İsviçre'de

ALPLER'E FÜNİKÜLERLE ÇIKACAKLAR

Saniyede 10 metre hızla Alp Dağları'na çıkacak olan füniküler, nüfusları ancak kişiyi bulan köy halkı için oldukça maceralı olacak, çünkü köy deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte.

Dünyanın en dik füniküler hattı İsviçre'de

REKOR İSVİÇRE'DE

Schwyz-Stoos füniküler her ne kadar dikse de en dik değil. Ancak en dik füniküler hattı rekoru yine İsviçre'ye ait. Yüzde 106 eğimle Gelmerbahn'daki füniküler.

İngiltere'de ise 1902 yılında açılan East Cliff Lift füniküleri yüzde 78 eğimle 2. sırada.

Dünyanın en dik füniküler hattı İsviçre'de

Dünyanın en dik füniküler hattı İsviçre'de

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