Suudi Arabistan radikal İslam'ın en yoğun yaşandığı ülkelerden biriydi. Kraliyet uyguladığı bu baskıcı rejim, Veliaht Prens Selman'ın reformları ile yumuşayarak "ılımlı İslam"a dönüştü.

Ilımlı Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez stadyumlarda - GALERİ

Bu bağlamda kadınların sosyal hayattaki statülerin yükseltilmesini ve önlerindeki engellerin kaldırılmasını amaçlanan Suudi Arabistan'da dün bir ilk daha yaşandı.

İLK KEZ STADYUMA GİRDİLER

Suudi Arabistan'da, sosyal reform hamlesi kapsamında kadınlar ilk kez bir futbol maçını stadyumda canlı canlı izledi. Cuma akşamı TSİ 20:00'de başlayan Al Ahli-Al Batin maçı başkent Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynandı.

Kadın taraftarlar maç öncesi yeni oluşturulan "kadınlara mahsus" girişlerde kuyruklar oluşturdu. Stadyuma giren kadın taraftarlar büyük bir mutluluk ve heyecan yaşarken, bol bol fotoğraf çekinip sosyal medya paylaşımları yaptılar.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE İZLEYEBİLECEKLER

Ülkede kadınlar artık kendilerine eşlik eden bir erkek olmaksızın üç büyük şehir olan Riyad, Cidde ve Dammam'da stadyumlara girebilecekler.

18 Ocak'ta ise ülkenin doğusundaki Dammam kentinde Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak Al İttifak-Al Faysali maçı da kadın taraftarlara açık olarak izleyebilecekler. Kadınların sosyal yaşantılarındaki statüsünü artırmak için hamle yapan Veliaht Prens, çok sayıda atılım gerçekleştirdi.