82 yaşında okuma-yazma öğrendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği kampanyası kapsamında okuma ve yazma öğrenen 80 kişiye 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen törenle kurs bitirme belgesi verildi. Törene Tokat Valisi Ömer Torman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve kursiyerler katıldı.

İLK OLARAK ÇOCUKLARININ ADINI YAZDI

Kent merkezinde yaşayan 3 çocuk babası, 9 torun sahibi işçi emeklisi Ali Aydın, mahallelerinde bulunan cami imamının yönlendirmesi ile okuma- yazma seferberliğine katıldığını ifade ederek, ''Okuma ve yazmada hiç zorlanmadım. Hemen öğrendim. Bizim zamanımızda o zaman okul yoktu. Sonradan yapıldı. Yaşım geçtiği için de gidemedim. Okuma ve yazmayı öğrendiğimde ilk önce çocuklarımın ismini yazdım'' dedi.

Tokat Valisi Ömer Toraman'ın elinden kurs bitirme belgesini alan Ali Aydın, çok mutlu olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, okuma ve yazma öğrenen kursiyerlere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.