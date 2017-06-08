82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

Eski Sanayide motor ustası olarak çalışan Turan Ertürk'ün (43), sanayide bir arkadaşının hurda olarak atıl halde bulduğu mini traktörü kendisine getirerek, tamir etmesini istediğini söyledi.

Yaptıkları ilk incelemede traktörün motorunda arıza olduğunu belirlediğini ifade eden Ertürk, tamir için gerekli parçaları bulmak amacıyla Almanya'da bulunan fabrikasıyla iletişime geçtiğini kaydetti. Ertürk, fabrikada parçaların bulunduğunu ancak bin 800 lira fiyatı olduğunun iletildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"O parçaları almaya gücümüz yetmedi. Tuttuk, motoru söktük. Pancar motorunu traktörün üzerine monte ettik. Motoru kendim için satın aldım. Modelini bilmiyorduk. Alman bir arkadaşımızdan rica ettik, tarihini okudu, 1935 model olduğunu söyledi. Şu anda motorumuz çalışır halde görev yapmaktadır."





Motor ustası Ertürk, traktörün motoru hariç her parçasının orijinal olduğunu vurgulayarak, 1935 model olduğunu görenlerin de şaşkınlık yaşadığını belirtti. Sanayiye gelen bazı kişilerin traktörü gördükleri zaman "Modeli bu mu? Benden de yaşlı." şeklinde şaşkınlıklarını ifade ettiğini anlatan Ertürk, "Traktörün kilometresi sıfırdır. Yemin etsem başım ağrımaz, çünkü kilometre saatimiz yoktur. Bu modellerde saat bulunmamaktadır. Makinemiz çok güzeldir." dedi.