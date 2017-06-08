taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.617
USD
3,5563
EURO
4,0058
ALTIN
147,06
PETR
48,1700

82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

Antalya'da yıllardır atıl halde kalan traktör, motoru değiştirildikten sonra tekrar çalışır hale getirildi.

08.06.2017 - 01:08
  1. Haberler
  2. İç Haber

Eski Sanayide motor ustası olarak çalışan Turan Ertürk'ün (43), sanayide bir arkadaşının hurda olarak atıl halde bulduğu mini traktörü kendisine getirerek, tamir etmesini istediğini söyledi.

82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

Yaptıkları ilk incelemede traktörün motorunda arıza olduğunu belirlediğini ifade eden Ertürk, tamir için gerekli parçaları bulmak amacıyla Almanya'da bulunan fabrikasıyla iletişime geçtiğini kaydetti. Ertürk, fabrikada parçaların bulunduğunu ancak bin 800 lira fiyatı olduğunun iletildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"O parçaları almaya gücümüz yetmedi. Tuttuk, motoru söktük. Pancar motorunu traktörün üzerine monte ettik. Motoru kendim için satın aldım. Modelini bilmiyorduk. Alman bir arkadaşımızdan rica ettik, tarihini okudu, 1935 model olduğunu söyledi. Şu anda motorumuz çalışır halde görev yapmaktadır."

82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

Motor ustası Ertürk, traktörün motoru hariç her parçasının orijinal olduğunu vurgulayarak, 1935 model olduğunu görenlerin de şaşkınlık yaşadığını belirtti. Sanayiye gelen bazı kişilerin traktörü gördükleri zaman "Modeli bu mu? Benden de yaşlı." şeklinde şaşkınlıklarını ifade ettiğini anlatan Ertürk, "Traktörün kilometresi sıfırdır. Yemin etsem başım ağrımaz, çünkü kilometre saatimiz yoktur. Bu modellerde saat bulunmamaktadır. Makinemiz çok güzeldir." dedi.

İlginizi Çekebilir
Mardin şehidinin haberi Burdur'daki ailesine ulaştı
Mardin'deki operasyonda şehit olan jandarma uzman onbaşı Hikmet Zengin'in acı haberi, memleketi Burdur’daki ailesine ulaştı.
Taksim Meydanı'nda Katar'a destek yürüyüşü
Katar'a destek amacıyla Taksim'de toplanan Katar Dostluk Grubu üyeleri, basın açıklamasının ardından araç konvoyu oluşturdu.
Antalya'da 25 kişi gıdadan zehirlendi
Manavgat ilçesindeki özel bir okulda görev yapan 10 öğretmen ile eğitim gören 15 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
Emine Erdoğan: Yeni nesil elinde bayrakla ölümü öldürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara Ticaret Odasının iftarında konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

25
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı kaza yaptı

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı kaza yaptı

0
82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

3
Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

5
Emine Erdoğan: Yeni nesil elinde bayrakla ölümü öldürdü

Emine Erdoğan: Yeni nesil elinde bayrakla ölümü öldürdü

44
Londra'da şüpheli araç alarmı

Londra'da şüpheli araç alarmı

0
Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu için tarih verildi

Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu için tarih verildi

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM